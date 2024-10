Caos Giunta, Forza Italia firma mozione di sfiducia. “Maggioranza abbia un sussulto di dignità”

Forza Italia in pressing sull’amministrazione Falcomatà, firmata la mozione di sfiducia dai consiglieri comunali del partito fondato da Berlusconi. Con una conferenza stampa tenutasi presso la sede del coordinamento provinciale, il deputato e neo coordinatore regionale Francesco Cannizzaro assieme ai consiglieri comunali azzurri, critica le scelte del sindaco dopo la giunta a metà presentata ieri a Palazzo San Giorgio.

“Situazione imbarazzante, Reggio Calabria in ostaggio di 4 pseudo dirigenti che pensano solo a spartizioni di poltrone -evidenzia il capogruppo Federico Milia– Chiediamo uno scatto di dignità per tutti i reggini ma anche per il lavoro che hanno svolto in prima persona, prima di essere presi a pesci in faccia dal sindaco Falcomatà.

Il Pd è fuori dal mondo, basti pensare all’ultimo consiglio comunale con il consigliere Giuseppe Marino che illustrava soddisfatto i dati positivi della città. Il contrario della realtà. Il Natale ultimo esempio in ordine temporale del disastro che viviamo in questa città. Le festività natalizie rappresentano un periodo fondamentale dell’anno non solo dal punto di vista sociale ma anche economico e produttivo”, conclude Milia.

Tonino Maiolino ha proseguito.

“Ieri Falcomatà parlando con gli occhi di cittadino si è reso conto delle difficoltà quindi inconsciamente ha riconosciuto il fallimento dell’amministrazione. Il sindaco ieri ha ringraziato gli assessori per il lavoro svolto e un minuto più tardi li ha cacciati. Con la nomina della semi giunta Falcomatà addossa tutte le responsabilità agli ormai ex assessori, ma invece sono di tutti a partire proprio dal sindaco. Da ormai 75 giorni manca un presidente della Commissione Bilancio. Non crediamo nei supereroi, i nuovi 6 assessori potranno fare poco. I partiti di maggioranza parlano di sindaco antidemocratico o proposta indecente, come possono continuare a stare dentro la maggioranza?” le parole di Maiolino, con il consigliere di Forza Italia che nomina esplicitamente i consiglieri di Partito Democratico e Dp, invitandoli a firmare la mozione di sfiducia.

Secondo il consigliere Roberto Vizzari infine, “alla luce di quanto accaduto ieri, manca la serenità per amministrare la città. Non ci sono più le condizioni, e per questi motivi chiediamo che venga staccata la spina. Le ultime attività natalizie un fallimento in piena regola: 350 mila euro di fondi della Città Metropolitana, somme sottratte ai comuni di tutta la provincia per un piano fallimentare che credo abbia anche connotati di danno erariale”.

La conferenza stampa si è conclusa con la firma da parte dei consiglieri comunali di Forza Italia della mozione di sfiducia che verrà presentata domani a Palazzo San Giorgio.

“La coalizione è assolutamente unita e coesa. Posso garantire -ha evidenziato Cannizzaro- che il partito è pronto a firmare anche mozioni di sfiducia presentate dai colleghi di opposizione o del PD. Non ci interessano primogeniture o corse a chi arriva prima ma soltanto il risultato”.

