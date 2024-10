Reggina, Brunetti su Ilari: ‘Dice una cosa e ne fa un’altra. Ho finito di dare peso alle sue parole’

Tifosi amaranto sempre più che disorientati.

In attesa del 29 agosto, giorno in cui dal Consiglio di Stato si deciderà il futuro della Reggina in merito all’ammissione o meno alla serie B, la tifoseria reggina è costretta a leggere dichiarazioni contraddittorie del proprietario attuale Manuele Ilari con continui ‘botta e risposta’ da parte delle istituzioni cittadine, interessate in queste ore a difendere la società amaranto.

Di questo pomeriggio l’ultima brevissima nota di Ilari:

“preciso di non aver ricevuto, al momento, nessuna richiesta di acquisizione della Reggina 1914. Nei giorni scorsi, ho ricevuto solo ed esclusivamente alcune manifestazioni di interesse”.

Parole in contrasto con quanto invece affermato dal sindaco f.f. Paolo Brunetti il quale aveva confermato l’interesse di diversi gruppi di imprenditori. Brunetti, ai nostri microfoni, contesta e risponde duramente alla nota di Ilari:

“Sono esterrefatto dal comportamento di Ilari. Sabato ci siamo visti a S. Gregorio di Catania e Ilari ci ha confermato la volontà di cedere la Reggina. Diverse persone ci hanno contattato e li abbiamo dirottati alla Reggina. Non è vero che non ci sono soggetti interessati all’acquisizione della Reggina. Non è vero che non ci siano compratori. Credo piuttosto che non è stato trovato un accordo. Purtroppo Ilari dice una cosa la mattina e dopo cinque minuti la smentisce. Non possiamo che prenderne atto. Si sta assumendo una grande responsabilità…”.

E ancora: