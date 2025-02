Caos serie C: rinviata Taranto-Crotone. Vrenna: ‘Campionato falsato, dico basta’

E’ vero caos in serie C dove sono attese le decisioni riguardo le possibili esclusioni per Taranto e Turris da parte del TFN dopo le segnalazioni della COVISOC. Nel frattempo si è optato per il rinvio a data da destinarsi del match tra il Crotone e il Taranto, mentre i campani della Turris scenderanno regolarmente in campo con il Giugliano. Su tuttocalciopuglia.com, è intervenuto il presidente pitagorico Gianni Vrenna: “È giunto il momento in cui il Crotone deve dire la sua, ritengo che il campionato cosi sia falsato e a farne le spese puntualmente siamo noi che operiamo nel pieno rispetto delle regole.

È già successo in passato quando siamo stati penalizzati in Serie A e proprio pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio il Chievo Verona, e due anni fa, quando siamo arrivati secondi in C ma siamo stati costretti a stare fermi un mese prima di iniziare i playoff perché alcune squadre non erano in regola con i pagamenti. Ora dico basta! Mettiamo mano alla riforma del campionato, altrimenti non ho più intenzione di investire nel calcio”.