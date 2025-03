Capitale della Cultura 2027, cresce l’attesa per la proclamazione: i dettagli della cerimonia

La Capitale italiana della Cultura 2027 verrà proclamata il prossimo mercoledì 12 marzo dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Leggi anche

L’annuncio sarà dato nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà, alle ore 11.30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate.

Dopo un percorso di valutazione, la Giuria indicherà al Ministro il progetto vincitore. In corsa per il titolo ci sono: Alberobello (Puglia) – “Pietramadre” Aliano (Basilicata) – “Terra dell’altrove” Brindisi (Puglia) – “Navigare il futuro” Gallipoli (Puglia) – “La bella tra terra e mare” La Spezia (Liguria) – “Una cultura come il mare” Pompei (Campania) – “Pompei Continuum” Pordenone (Friuli Venezia Giulia) – “Pordenone 2027. Città che sorprende” Reggio Calabria (Calabria) – “Cuore del Mediterraneo” Sant’Andrea di Conza (Campania) – “Incontro tempo” Savona (Liguria) – “Nuove rotte per la cultura”.

Leggi anche

Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Il titolo di Capitale italiana della Cultura sarà formalmente conferito dal Consiglio dei Ministri, con propria delibera, dietro proposta del Ministro della Cultura, che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, si inserisce nel più ampio obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale italiano, favorendo la crescita delle città italiane attraverso la cultura.