Capitale della Cultura 2027, Reggio in finale. La Maggioranza: ‘Traguardo che ci rende entusiasti’

I consiglieri di maggioranza: «Il progetto "Cuore Mediterraneo" resta un’occasione per rafforzare l'impegno a valorizzare il patrimonio culturale, la promozione del turismo sostenibile e la costruzione di una città sempre più aperta e inclusiva»

«Reggio Calabria è ufficialmente tra le città finaliste per la “Capitale Italiana della Cultura 2027”, un traguardo storico che ci riempie di orgoglio e di entusiasmo e ci spinge a continuare a lavorare ancor di più e con amore per la nostra città».

Con queste parole, in un comunicato stampa, i consiglieri comunali di maggioranza hanno commentato il risultato raggiunto dalla città dello Stretto nell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, attraverso una forma di confronto e competizione tra diverse realtà territoriali.

«Un risultato già straordinario – hanno precisato i consiglieri – che non rappresenta soltanto un riconoscimento a livello nazionale, ma è anche il segno di un percorso di crescita che la nostra città ha intrapreso con determinazione e passione. Al netto delle classifiche datate, che lasciano il tempo che trovano, l’essere in finale è la dimostrazione concreta del cambiamento che sta avvenendo a Reggio Calabria, una città che ha saputo rinnovarsi e guardare al futuro con un nuovo spirito di comunità e di inclusione».

«Non dimentichiamo che il riconoscimento ricevuto è il frutto di un lavoro collettivo che ha visto il coinvolgimento da parte dell’Amministrazione Falcomatà di istituzioni, cittadini e realtà locali, tutti uniti nell’ambizioso progetto “Cuore Mediterraneo” – hanno chiarito i consiglieri – Una proposta che ha messo al centro il valore strategico di Reggio Calabria come crocevia di culture, produzioni ed eccellenze, ma anche come luogo di dialogo, incontro e abbattimento di ogni tipo di barriera. La nostra città ha infatti dimostrato di essere capace di sviluppare un progetto che non solo esalta il patrimonio culturale, ma guarda anche al futuro, facendo della cultura il motore di un rinnovato sviluppo sociale ed economico».

«Sulla scia del riconoscimento nazionale – conclude la Maggioranza – il progetto “Nel cuore del Mediterraneo” rimane comunque un’occasione per rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione del turismo sostenibile e la costruzione di una città sempre più aperta, accogliente e inclusiva».