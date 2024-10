Capodanno con la neve, a Gambarie uno scenario da sogno

Per Capodanno nevicate hanno interessato le principali località turistiche di Sila, Pollino e Aspromonte

Capodanno con la neve in Calabria. Dopo un Natale avaro di precipitazioni per le zone montane della regione, dalla serata di ieri, con l’abbassamento delle temperature, prossime allo zero, nevicate hanno interessato le principali località turistiche di Sila, Pollino e Aspromonte dove gli operatori sperano che il manto consenta l’apertura degli impianti sciistici.

Nevica a Camigliatello e Lorica sul versante cosentino dell’altopiano. Interessati anche il versante crotonese dell’altopiano, a Villaggio Palumbo, e quello catanzarese dove qualche fiocco ha imbiancato i villaggi catanzaresi Mancuso e Racise e la località Pantane di Taverna. Neve anche a Gambarie d’Aspromonte e sulle cime del Pollino.

Le previsioni per le prossime ore confermano ulteriori precipitazioni.