Capodanno 2026 in piazza: Reggio accoglie l’anno nuovo con musica e divertimento

Una proposta alternativa al "Capodanno Stai", con un'atmosfera più intima ma altrettanto vibrante, in un contesto che unisce musica e divertimento

La notte di San Silvestro a Reggio Calabria sarà animata da due eventi distinti e imperdibili, ciascuno con il suo stile. Mentre il “Capodanno Stai” in Piazza Indipendenza vedrà la partecipazione di Rocco Hunt e altri artisti, un’altra festa da non perdere si terrà al B’art, situato sul Corso Garibaldi, all’altezza del Teatro Cilea.

Il “Capodanno in Piazza 2026” prenderà il via alle 00:17, con una serata di musica elettronica e dj set che vedrà protagonisti Enzo Romeo e Miky Mangiola. Gli speaker Benvenuto Marra e Donatella Tripodi saranno pronti a coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo.

Un evento che promette di trasformare il Corso Garibaldi in un’area di festa, grazie anche alle spettacolari luci natalizie che abbelliscono la zona.

Una proposta alternativa, con un’atmosfera più intima ma altrettanto vibrante, in un contesto che unisce musica e divertimento.

Il “Capodanno in Piazza 2026” è l’occasione perfetta per salutare il 2025 in modo originale, scegliendo di vivere la festa nel cuore della città.