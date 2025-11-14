Capodanno Rai 2026, Occhiuto: ‘Una pubblicità gigantesca per la nostra Regione’

La Calabria torna al centro della scena nazionale. Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, il tradizionale Capodanno di Rai 1 si svolgerà nella nostra regione. Una conferma importante, che rafforza il legame tra la rete pubblica e un territorio sempre più presente nei grandi eventi televisivi.

L’annuncio, arrivato prima dal vicepresidente Mancuso, è stato poi ribadito anche dal Governatore Roberto Occhiuto:

“È ufficiale. Ancora una volta la Calabria torna sul palco nazionale e nelle case di milioni di italiani: una pubblicità gigantesca per la nostra regione”.

La Calabria, in questi anni, ha mostrato di poter ospitare eventi complessi, attirando pubblico, turisti e attenzione mediatica. Le precedenti edizioni hanno portato migliaia di persone nelle piazze e milioni davanti alla tv, con un ritorno d’immagine assolutamente strategico.

L’appuntamento, come dice Occhiuto, è “sotto le stelle”, in attesa di un’altra notte di musica, spettacolo e promozione per tutta la regione.