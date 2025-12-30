Capodanno Rai in Calabria, svelati i nomi dei cantanti: si parte con Serena Brancale

«La scaletta del Capodanno Rai? Possiamo solo dire che partiremo con Serena Brancale e Sal Da Vinci». Lo ha dichiarato in conferenza stampa Marco Liorni, senza però svelare l’ordine di apparizione degli artisti che si alterneranno sul grande palco allestito a Catanzaro Lido.

Tra i componenti del cast, elencati dal conduttore, figurano anche Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Nina Zilli, Rocco Hunt, Clementino, I Cugini di Campagna, Settembre, Patty Pravo, Anna Oxa, Ivan Cattaneo, Neri per Caso, Rosanna Fratello, Massimo Ranieri, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Ice Mc e Gazebo.

In forse la partecipazione di Nino Frassica a causa di una indisposizione.

Il racconto della Calabria durante la serata

«La mia compagna di viaggio sarà Nina Zilli che ci racconterà spaccati di questa regione meravigliosa. È veramente importante percepire ciò che sta dando la Rai, e il Capodanno in particolare, all’immagine della Calabria. Sentire che la Rai sta contribuendo a cambiare i pregiudizi su questa regione è veramente importante», ha spiegato Liorni.

A una domanda su quale imprevisto si aspetta per quest’anno, Liorni risponde con ironia: “La neve”.