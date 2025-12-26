‘L’anno che verrà’: anticipazioni sul cast del Capodanno Rai a Catanzaro

La Calabria, ancora una volta, sarà la capitale del Capodanno televisivo

Sarà Catanzaro a salutare il nuovo anno in diretta su Rai 1. Per il terzo anno consecutivo il Capodanno Rai si svolge in Calabria e, questa volta, il grande palco di “L’Anno che verrà” si affaccerà sullo Ionio, portando nelle case di milioni di italiani le immagini del capoluogo regionale.

Alla conduzione è confermato Marco Liorni, ormai volto stabile della notte di San Silvestro Rai. Un ritorno che garantisce continuità e ritmo a uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno.

Un cast tra grandi ritorni e nuove voci

Il cast annunciato mescola generazioni e linguaggi diversi. Sul palco saliranno Massimo Ranieri, Anna Oxa, Patty Pravo e Orietta Berti, icone della musica italiana che hanno attraversato decenni di storia pop.

Accanto a loro, spazio anche a interpreti molto amati dal pubblico più giovane come Rocco Hunt, Clementino, Nina Zilli e Serena Brancale. Non mancheranno le contaminazioni pop e urban con Settembre e Samurai Jay.

Tra le curiosità, il ritorno dei Neri per Caso, pronti a riportare sul palco le armonie vocali che li hanno resi celebri, e la presenza di Cristiano Malgioglio, che unirà musica e spettacolo con il suo stile inconfondibile.

La cifra comica e lo show

Confermata anche la componente comica affidata a Nino Frassica, garanzia di leggerezza e ironia in una serata che alterna musica, gag e momenti di intrattenimento puro.

Quando e dove seguirlo

“L’Anno che verrà” andrà in onda in diretta su Rai 1, sarà disponibile in streaming su RaiPlay e in versione radiofonica su Rai Radio 1. La trasmissione raggiungerà anche gli italiani all’estero attraverso Rai Italia, portando Catanzaro e il suo lungomare nelle case dei connazionali nel mondo. Previsto anche uno speciale dal backstage, con interviste e immagini dietro le quinte.

Tutti i dettagli definitivi sul programma e l’ufficializzazione completa del cast saranno annunciati durante la conferenza stampa del 30 dicembre, alla presenza dello stesso Marco Liorni. Catanzaro è pronta.

