Iniziati i lavori per il grande palcoscenico del Capodanno Rai a Catanzaro

Primo assaggio di Capodanno a Catanzaro. Da alcuni giorni sono arrivate nel capoluogo calabro le maestranze Rai per iniziare la costruzione dell’imponente palcoscenico che ospiterà L’Anno che verrà, condotto anche quest’anno da Marco Liorni, accompagnato da tanti artisti.

Ad occuparsi dell’allestimento scenico è il Centro Produzione Tv di Napoli: il palco è largo 50 metri per 18 di altezza e 700mq di strutture layher verticali ed ha richiesto l’arrivo di 20 bilici di strutture in ferro.

La diretta tv e la promozione del territorio

Il tradizionale appuntamento di Rai 1 è realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, grazie alla convenzione siglata con Rai Com, e con il contributo del Comune di Catanzaro.

L’Anno che Verrà, come le precedenti edizioni, sarà fruibile in:

diretta streaming su RaiPlay;

diretta radiofonica su Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della serata.

Un’occasione anche per scoprire le località più suggestive della Regione tra le più verdi e più blu d’Italia, e le tante ricchezze artistiche e architettoniche.