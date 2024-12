Capodanno Rai a Reggio, al Museo la presentazione de ‘L’anno che verrà’

Lunedì 30 dicembre alle ore 12.00, presso il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, verrà presentato ufficialmente ‘L’Anno che verrà‘.

All’interno dei locali del Museo si terrà la conferenza stampa dell’evento targato Rai che terrà incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Leggi anche

Il Capodanno di Rai 1 infatti bissa la sua presenza in Calabria e quest’anno sarà ospitato nello straordinario lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria. Grande novità nella conduzione che vedrà al timone di “L’Anno che Verrà” Marco Liorni. Un grande spettacolo, come da tradizione Rai, che vedrà sul palco cantanti, conduttori, comici per salutare il 2024, all’insegna della spensieratezza, e condurre gli italiani nel nuovo anno.

“L’Anno che Verrà”, trasmesso in diretta anche da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, è realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Reggio Calabria.

Leggi anche

L’Anno che verrà: alla conferenza stampa interverranno

Marco Liorni – Conduttore

Roberto Occhiuto – Presidente della Regione Calabria

Anton Giulio Grande – Presidente Calabria Film Commission

Giuseppe Falcomatà – Sindaco Comune di Reggio Calabria

Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time

Sergio Santo – Amministratore Delegato Rai Com