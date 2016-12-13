Capodanno, ecco le 13 mete più ricercate dagli italiani – FOTO

Londra, Amsterdam e Praga sul podio: VolareWeekend.com svela le tredici destinazioni più cercate dagli italiani per salutare il nuovo anno, tra città europee e oltreoceano

VolareWeekend.com, motore di ricerca Made in Italy, che aiuta i viaggiatori a trovare i voli e gli hotel migliori, low cost e non, risparmiando tempo e denaro, ha svelato quali sono le 13 mete più ricercate dagli italiani per trascorrere il capodanno 2017.

“Quando un uomo è stanco di Londra è stanco della vita; a Londra c’è tutto ciò che questa vita possa offrire” diceva lo scrittore Samuel Johnson e con queste premesse non si fatica a capire il motivo che spinge le persone a considerare Londra tra le migliori città in cui dare il benvenuto al nuovo anno.

Sul gradino più alto del podio, infatti, troviamo proprio lei, Londra, mentre Amsterdam conquista la medaglia d’argento e Praga quella di bronzo.

La Spagna entra in classifica nella top 10 con ben due città: Madrid al quinto posto e Barcellona al settimo, mentre la romantica Parigi ottiene il nono posto, seguita da Budapest.

Gli italiani, però, non si fermano ai confini europei e molti, cogliendo l’occasione offerta dal periodo di vacanze invernali, lanciano lo sguardo anche oltreoceano.

Tra le preferenze, qui troviamo la capitale di Cuba, L’Avana, che supera New York e conquista l’11° posto, contro il 13° della Grande Mela.

Ecco la classifica completa:

1° Londra

2° Amsterdam

3° Praga

4° Vienna

5° Madrid

6° Lisbona

7° Barcellona

8° Copenaghen

9° Parigi

10° Budapest

11° L’Avana

12° Dublino

13° New York