Reggio, tutto pronto per lo street food del ‘Carbonara Festival’

Nell’ultima seduta, presso Palazzo San Giorgio, la Giunta Comunale – con proposta di delibera n. 34 del 12 febbraio 2026 (settore Attività Produttive)– ha approvato la realizzazione, in partenariato con l’Associazione Mercati d’Eccellenza Italiani, dell’evento denominato “Carbonara Festival”; in programma nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2026 presso l’area parcheggio sud della Stazione Lido di Reggio Calabria.

La proposta ha ottenuto parere favorevole di regolarità tecnica; non è stato richiesto parere di regolarità contabile né dei revisori, in quanto la realizzazione dell’evento non comporta alcun onere a carico dell’Ente, comprese le spese accessorie complementari che resteranno interamente a carico dei proponenti.

L’atto stabilisce che, qualora siano previste attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere corrisposto il relativo canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle aree destinate a tali attività.

Un evento gastronomico di rilevanza regionale

Il “Carbonara Festival”, promosso dall’Associazione Mercati d’Eccellenza Italiana, si configura come manifestazione commerciale straordinaria a carattere enogastronomico; con valenza comunale e provinciale.

L’iniziativa, che non richiede contributi economici da parte del Comune ospitante, punta a valorizzare le tradizioni enogastronomiche regionali italiane; con particolare riferimento alla cucina romana e ai suoi piatti identitari quali: carbonara, amatriciana, cacio e pepe e gricia, accanto a street food tipici e momenti di intrattenimento culturale. L’evento prevede l’allestimento di gazebo destinati a cucina e bar, truck food, aree attrezzate per il pubblico, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, per una occupazione complessiva di circa 380 metri quadrati di suolo pubblico.

La parte culturale e di intrattenimento sarà curata in collaborazione con un’associazione specializzata in rievocazioni storiche; con rappresentazioni ispirate all’antica Roma, laboratori didattici e momenti musicali itineranti.

L’area proposta per lo svolgimento della manifestazione è il parcheggio sud della Stazione Lido.

L’assessore alle Attività Produttive Alex Tripodi ha espresso soddisfazione per questa importante iniziativa; rimarcando gli aspetti positivi delle ricadute per la nostra città.