Carenze igienico-sanitarie: sanzionato un ristorante della Locride

Un controllo sulla filiera ittica ha portato al sequestro di circa 91 chili di prodotti ittici non tracciati in un ristorante di Marina di Gioiosa Ionica.

L’attività è stata condotta dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica, nell’ambito dei controlli disposti dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia per la tutela della tracciabilità del pescato.

Carenze igienico-sanitarie nel ristorante

Durante l’ispezione, i finanzieri hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie sia nei locali destinati alla conservazione e lavorazione degli alimenti, sia per quanto riguarda il personale impegnato nelle attività di cucina.

Vista la situazione riscontrata, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’Asp competente.

Sequestrati prodotti ittici senza tracciabilità

Al termine dei controlli, i militari hanno proceduto al sequestro di circa 91 chilogrammi di prodotti ittici privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità.Il titolare dell’attività è stato sanzionato ai sensi del decreto legislativo 4/2012, mentre l’Asp ha provveduto a redigere le prescrizioni obbligatorie e a elevare le sanzioni previste per le violazioni riscontrate.L’operazione rientra nelle attività di controllo della Guardia di Finanza finalizzate alla tutela della filiera agroalimentare e ittica, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e alla salvaguardia della salute dei consumatori.