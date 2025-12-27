City Now

Orrore in Calabria: ritrovato un cadavere in spiaggia

27 Dicembre 2025 - 12:56 | Comunicato Stampa

Carabinieri omicidio

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di carnagione chiara è stato trovato questa mattina sulla spiaggia in località San Cataldo di Cariati, sul litorale ionico della Provincia di Cosenza.

A fare la scoperta è stata una persona che stava passeggiando sulla spiaggia con il proprio cane e che ha segnalato il ritrovamento al numero d’emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia Costiera.

Le ipotesi degli investigatori

L’ipotesi al momento al vaglio degli investigatori è che il corpo possa essere quello di un migrante, morto nel corso di un tentativo di sbarco lungo la costa ionica.

