Orrore in Calabria: ritrovato un cadavere in spiaggia
27 Dicembre 2025 - 12:56 | Comunicato Stampa
Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di carnagione chiara è stato trovato questa mattina sulla spiaggia in località San Cataldo di Cariati, sul litorale ionico della Provincia di Cosenza.
A fare la scoperta è stata una persona che stava passeggiando sulla spiaggia con il proprio cane e che ha segnalato il ritrovamento al numero d’emergenza 112.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia Costiera.
Le ipotesi degli investigatori
L’ipotesi al momento al vaglio degli investigatori è che il corpo possa essere quello di un migrante, morto nel corso di un tentativo di sbarco lungo la costa ionica.