Carnevale 2025: magia, tradizione e fantasia in arrivo a Catona

Un’esplosione di colori e allegria sta per accendere la città. Con il patrocinio gratuito del Comune di Reggio Calabria, l’associazione Nuova Solidarietà e le Parrocchie di Catona e di San Dionigi, Figlie di Maria Immacolata, Santa Maria del Buon Consiglio, Santa Maria delle Grazie, insieme a Gruppo Bandistico Euterpe, La Casa di Evelita, Evelita Onlus, Scout Catona 1 e Rete Sociale, si preparano a dare vita a un evento unico.

Il grande evento del 2 marzo a Catona

Il 2 marzo Catona si trasformerà in un vero e proprio mondo incantato. Alle 15:30, il grande corteo carnevalesco partirà dalla Rotonda Reitano, attraversando il Lungomare e le vie XX Settembre, via Regina Elena e Garibaldini in un turbinio di colori, allegria e spettacolo. Trampolieri, mascotte e maschere della tradizione calabrese animeranno le strade, offrendo un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini.

L’evento culminerà in Piazza Matteotti, dove il pubblico potrà assistere a un incredibile show di fuoco con Trilly Mangiafuoco, un’artista capace di domare le fiamme in un’esibizione mozzafiato. La serata si concluderà con un ricco buffet di dolci tipici, offerto dalle pasticcerie locali, per deliziare i partecipanti con i sapori autentici della tradizione.

Il 4 marzo la magia del Carnevale arriva a Cinquefrondi

Dopo il grande successo di Catona, il 4 marzo l’energia del Carnevale si sposterà a Cinquefrondi, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. Carri allegorici, sfilate in maschera e musica dal vivo daranno vita a un’atmosfera unica, coinvolgendo tutta la comunità in una grande festa collettiva.

Un’esperienza straordinaria tra cultura e spettacolo

Il Carnevale 2025 promette di essere un’esperienza straordinaria, dove cultura, spettacolo e comunità si intrecciano in un evento indimenticabile. L’appuntamento è fissato: Catona e Cinquefrondi si preparano ad accogliere una delle feste più attese dell’anno.