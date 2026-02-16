Reggio, grande successo per il Carnevale di comunità

Le associazioni del territorio hanno fatto rete per regalare un momento di felicità a grandi e bambini

Domenica 15 febbraio, la musica e la gioia hanno diradato le nubi sull’ex ottava circoscrizione di Reggio Calabria. Nonostante il maltempo, le associazioni del territorio hanno fatto rete per regalare un momento di felicità a grandi e bambini, dando vita alla comunità con un evento che ha messo al centro il tema della collaborazione e della condivisione.

La manifestazione è stata possibile grazie anche alla collaborazione della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri”, che ha messo a disposizione l’androne scolastico per la festa in maschera e lo spettacolo di Tony, il mago delle bolle.

Le associazioni e i gruppi che hanno realizzato l’evento sono: Nuova Solidarietà; Amici di Fatima; Complesso Bandistico Euterpe; Amici di Villa San Giuseppe; In Cammino; Centro diurno Istituto Figlie di Maria Immacolata; Abilmente; Gruppo Scout Catona 1; Rete Sociale; Agave; Collina del Sole. A questi si sono aggiunti i bar Zadera e Checco, e il panificio Scarpelli, che hanno offerto le specialità dolciarie tipiche del Carnevale.

Il corteo carnevalesco è stato aperto dalla banda dei Super Basso888 del Complesso Bandistico Euterpe, seguito dai mezzi allestiti dalle associazioni. Nuova Solidarietà ha illustrato il tema “Il dono fa fiorire Meraviglie”, un invito a fare del dono uno stile di vita basato sulla generosità e sulla condivisione. Il dono, non visto come un gesto occasionale, ma come una pratica quotidiana che può fare accadere l’inaspettato.

L’associazione “In Cammino” ha realizzato un allestimento dal titolo “In cammino con un unico bagaglio: il cuore”, un invito a guardare con occhi disincantati e camminare insieme sul sentiero della pace, accompagnati da un vento gentile che fa nascere un fiore ad ogni passo.

I passi delle mascotte dell’associazione “Abilmente”, i celeberrimi Minnie e Topolino, hanno portato dolcezza e gentilezza, incarnando lo spirito degli eterni innamorati della vita, per la vita. Ad accompagnarli le sculture di palloncini modellabili realizzate dal Gruppo Scout Catona 1, che hanno acceso la fantasia dei più piccoli con fiori, animali, spade e cuori, e il truccabimbi curato da una volontaria di Nuova Solidarietà.

Il Centro diurno Istituto Figlie di Maria Immacolata ha creato uno set fotografico con i simpatici personaggi dei Pokémon, simbolo di collaborazione reciproca e amicizia, donando ai “modelli” una bandierina con frasi sull’amicizia e sulla bellezza della collaborazione.

L’associazione Amici di Fatima ha rappresentato “La fatina dalle api dorate”, una figura fiabesca che protegge le api e i fiori, mantenendo l’equilibrio della natura e lasciando una scia dorata che brilla alla luce del sole, riflettendo sulla relazione fra le nostre azioni e l’ambiente che ci circonda.

A chiudere il corteo, il carro allegorico dell’associazione Amici di Villa San Giuseppe, con “La Ruota della (S)fortuna”, un carro meccanico che ha messo in luce pregi e difetti della nostra città. Nonostante le difficoltà quotidiane, l’unione e la passione di una comunità possono rendere l’impensabile realizzabile.

Questo il messaggio vero di questo Carnevale di comunità: stare insieme per fare il “bene” è possibile!