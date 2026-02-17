Il Carnevale grecanico sfila a Brancaleone: corteo dei carri e delle installazioni allegoriche – FOTO

Grande partecipazione e entusiasmo per la XII^ edizione del Carnevale dell’Area Grecanica svoltosi a Brancaleone. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Brancaleone e la partnership del Gruppo Parrocchiale San Pietro Apostolo, l’Associazione Armata Brancaleone e l’Associazione Teresa Marino. Fondamentale il sostegno di privati cittadini e attività commerciali che hanno lavorato in sinergia per la riuscita della manifestazione.

Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, il corteo dei carri e delle installazioni allegoriche ha sfilato per le frazioni di Razzà e Paese Nuovo fino a giungere sul Corso Umberto I e Via Zelante, culminando in Piazza Stazione. Ad aprire il corteo è stata una delegazione di donne della Pro Loco in abiti d’epoca, offrendo un suggestivo omaggio alla memoria culturale del territorio.

I carri allegorici e i temi identitari

Il primo carro, realizzato dalla Pro Loco, ha reso omaggio ai parroci don Ivan e don Vladimiro con caricature curate dal grafico Fabio Stillitano e realizzate con materiali di riciclo. Il secondo carro ha trasportato il pubblico nel mondo di Peter Pan e Capitan Uncino, regalando momenti di magia alle famiglie.

Il terzo carro, frutto della collaborazione tra la Parrocchia San Pietro Apostolo e l’Associazione Armata Brancaleone, ha trattato il tema della sostenibilità ecologica. La sfilata si è conclusa in Piazza Municipio con la tradizionale Farsa di Carnevale, messa in scena da attori locali tra ironia e dialetto.

Ringraziamenti e bilancio dell’evento

“Le attività della Pro Loco continuano a registrare importanti risultati nella promozione turistica e culturale del territorio, unendo le associazioni in momenti di condivisione. Un impegno costante che, nonostante l’assenza di finanziamenti pubblici, sta portando frutti significativi grazie a anni di lavoro appassionato”.

L’organizzazione ha ringraziato i volontari del Servizio Civile Universale, le forze dell’ordine, i volontari dell’ANPANA e tutte le realtà commerciali che hanno permesso la realizzazione di un evento tanto partecipato.