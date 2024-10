Carnival Reggio più dolce con i maestri pasticceri Apar

Grandissimo successo per il Carnival Reggio 2018 , il progetto nato grazie all’associazione “on the road” per valorizzare le tradizioni antiche del carnevale allo scopo di ridare vita allo spirito carnevalesco e diffonderlo in città. Tantissimi reggini per l’occasione hanno invaso il Corso Garibaldi , tra il folklore di carri allegorici, coriandoli, stelle filanti ,musica , scuole di ballo e artisti di strada.

Ad addolcire il palato dei bimbi in maschera non potevano mancare i maestri pasticceri di Apar guidati dal presidente Angelo Musolino con una degustazione di castagnole, dolce tipico carnevalesco, ripiene di crema al Bergamotto di Reggio Calabria.

Ottimo anche il sorbetto realizzato con il prezioso agrume, già protagonista settimana scorsa al Salone Internazionale di Gelateria e pasticceria di Rimini, per rimarcare ancora una volta la nostra identitá e l’importanza di creare sviluppo attraverso la promozione della nostre eccellenze , il tutto, oggi, nella giornata mondiale del malato. a sfondo benefico con l’incasso devoluto in beneficenza all’Unitalsi per poter regalare un sorriso. Reggio Calabria è anche questo.