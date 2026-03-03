“L’8 marzo è ogni giorno”: in arrivo la cartolina dedicata di Poste Italiane

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Reggio Calabria (via Miraglia), Locri (via Roma) e Palmi (via Battisti) oltre che negli Spazio Filatelia del territorio.

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa” anche in provincia di Reggio Calabria, in particolare nei ruoli di responsabilità.

