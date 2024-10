La Casa della Cultura di Palmi rischia la chiusura nel 2020

“La Casa della Cultura di Palmi, istituzione fiore all’occhiello dell’intera Costa Viola, e non solo, in questo 2020 rischia di dovere chiudere al pubblico le sue collezioni d’arte e la sua Biblioteca, tra le più ricche dell’intera provincia, per problemi legati al turnover del proprio personale prossimo alla pensione”. Lo si legge in una nota diffusa da Roberto Vizzari, candidato al Consiglio Regionale con l’Udc nella Circoscrizione Sud.

“La Regione, e tutta la politica regionale, – continua – in questi anni di immobilismo, non ha avuto tempo e modo per prevedere le risorse per garantire la continuità nella fruizione di questo importante patrimonio”.

