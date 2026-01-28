Reggio, Muraca e i consiglieri di Rinascita Comune passano a Casa Riformista

L'adesione, adesso, è ufficiale. A Reggio anche l'on. Faraone e la sen. Musolino per la presentazione

Il percorso politico avviato dai consiglieri comunali di Rinascita Comune insieme all’ex consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Muraca trova ora una cornice pubblica e ufficiale: l’adesione al progetto Casa Riformista, promosso da Italia Viva.

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 11, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, dove si terrà l’iniziativa dal titolo “Reggio Calabria verso la Casa Riformista”.

Un evento politico che segna un passaggio rilevante negli equilibri del centrosinistra cittadino, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali.

Il programma dell’iniziativa

A introdurre e moderare i lavori sarà Filippo Quartuccio.

Nel corso dell’incontro interverranno:

Sen. Dafne Musolino , Italia Viva – Casa Riformista

, Italia Viva – Casa Riformista Santo Bongani , consigliere comunale di Reggio Calabria

, consigliere comunale di Reggio Calabria Giuseppe Francesco Sera , consigliere comunale di Reggio Calabria

, consigliere comunale di Reggio Calabria On. Filomena Greco, consigliera regionale Italia Viva – Casa Riformista

A concludere i lavori sarà On. Davide Faraone, deputato della Repubblica e vicepresidente nazionale di Italia Viva.

Un passaggio politico già annunciato

L’evento rappresenta la formalizzazione di un percorso politico che CityNow aveva già anticipato, ovvero il passaggio dei consiglieri comunali di Rinascita Comune Bongani, Sera e Quartuccio e dell’ex consigliere regionale PD Giovanni Muraca, tutti presenti alla conferenza di venerdì, nell’area di Casa Riformista.

Reggio Calabria al centro del progetto

“Reggio Calabria verso la Casa Riformista”: un segnale chiaro della volontà di radicare il progetto sul territorio, partendo dal Consiglio comunale e dal contributo di amministratori già in carica.

L’incontro del 30 gennaio segna dunque un nuovo tassello nella ridefinizione degli assetti politici locali, in una fase in cui il centrosinistra è chiamato a chiarire alleanze, leadership e visione.