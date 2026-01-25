Reggio, Casa Riformista si rafforza: arrivano Muraca, Quartuccio, Sera e Bongani

La mossa arriva mentre il centrosinistra reggino è ancora nel pieno delle trattative in vista delle elezioni comunali 2026, tra ipotesi di primarie e ricerca di una sintesi politica

Come anticipato due settimane fa, si concretizza l’approdo dell’ex consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Muraca in Casa Riformista, nuovo contenitore civico e centrista nell’area del centrosinistra, con Matteo Renzi tra i promotori.

Secondo quanto raccolto, il passaggio sarà in blocco: insieme a Muraca entrerà in Casa Riformista anche il gruppo Rinascita Comune a Palazzo San Giorgio. Si tratta dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani.

L’adesione dei quattro esponenti politici dovrebbe essere ufficializzata in una conferenza stampa in programma forse venerdì 30 gennaio .

Casa Riformista si rafforza con diversi esponenti politici in un colpo solo: gli ingressi dell’ex consigliere regionale Pd, dell’ex capogruppo Pd al Comune e del già delegato alla cultura in Citta Metropolitana, con il poker di innesti completato da Santo Bongani, rappresenta certamente un passaggio importante nelle dinamiche del centrosinistra reggino.

E’ quindi ai titoli di coda l’esperienza di Muraca con il Partito Democratico. Già assessore comunale e consigliere regionale, Muraca alle scorse regionali era pronto ad una campagna elettorale che (con il sostegno di Falcomatà) probabilmente lo avrebbe ricondotto a Palazzo Campanella.

L’entrata in campo a sorpresa dell’ex sindaco nella competizione elettorale ha causato un big bang: interrotti i rapporti personali e politici tra Falcomatà e Muraca, ancora più tesi i rapporti tra Falcomatà e il Pd. Adesso, arriva anche la rottura tra Muraca e i dem a chiudere il cerchio: segno tangibile che la scorsa estate, qualcosa non è andato per il verso giusto…