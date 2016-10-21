Prima per la Vis. Al Botteghelle arriva la Nuova Jolly

Da un derby tutto reggino ad un altro. Dalla Scuola di Basket Viola alla Nuova Jolly. Ancora una stracittadina per capitan Tramontana e compagni, impegnati domani in uno degli anticipi della quarta giornata di campionato contro i nero/arancio di coach Gualtieri.

Sarà la prima stagionale nel rinnovato PalaBotteghelle per il quintetto del duo D’Arrigo/Farina, che potrà finalmente contare sul supporto dei propri tifosi, desiderosi di vedere all’opera vecchi e nuovi componenti del roster.

L’obiettivo in casa bianco/amaranto è quello di centrare la seconda vittoria consecutiva. Avere continuità di risultati è fondamentale per risalire le prime posizioni della classifica e assestarsi stabilmente in zona play off. Certamente non sarà facile contro una squadra che vanta un organico all’altezza della categoria, impreziosito dalla presenza degli ex Costa, Vozza, Scaffidi e Cugliandro.

La squadra in settimana si è allenata bene, con grande intensità. La condizione atletica sta migliorando e anche i giovani under si stanno inserendo sempre di più negli schemi e nei meccanismi offensivi e difensivi.

Il test Nuova Jolly dirà a che punto è il processo di crescita della compagine del dg Di Bernardo.

Palla a due domani, sabato 22 ottobre, ore 19.30, al “PalaBotteghelle”.

Arbitrerà la coppia tutta silana composta da Giuseppe Gazzaneo di Castrovillari e Giorgio Loccisano di Cosenza.