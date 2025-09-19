Casartigiani Calabria: ‘Entusiasmo per la riforma dell’estetica proposta da Ancorotti’

Nuove figure, più formazione e lotta all’abusivismo

Casartigiani Calabria accoglie con entusiasmo la proposta di legge presentata dal senatore Renato Ancorotti, che introduce importanti novità nel settore dell’estetica. Tra queste spiccano il riconoscimento di nuove figure professionali, percorsi formativi più rigorosi e un deciso inasprimento delle pene contro l’abusivismo.

Si tratta di una riforma attesa da molti anni, che risponde a un mercato sempre più specializzato e in forte crescita, secondo solo all’edilizia per numero di addetti.

Con il nuovo disegno di legge vengono finalmente riconosciute professioni come:

l' onicotecnico/a , specializzato nella cura e ricostruzione delle unghie,

il truccatore/trice ,

il tecnico/a dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

Per queste figure è previsto un percorso formativo strutturato di 600 ore.

Nuove figure e formazione

Altra novità significativa riguarda il riconoscimento della figura dell’estetista oncologica, chiamata a fornire supporto alle persone sottoposte a cure tumorali.

In caso di approvazione, le Regioni saranno tenute ad aggiornare i programmi formativi, introducendo nuove materie come cosmetologia, chimica e anatomia, così da garantire una preparazione sempre più completa e qualificata.

Questa riforma non solo valorizza nuove professionalità, ma consolida ulteriormente un settore in costante evoluzione. Casartigiani Calabria auspica una rapida approvazione al Senato e, come sempre, conferma la propria disponibilità a collaborare con la Regione per sostenere i corsi e affiancare estetisti e parrucchieri calabresi nell’assimilazione delle nuove disposizioni.

Il Coordinatore Regionale di CASARTIGIANI

Dott. Giovanni Misitano