Case di Comunità, De Biase (UilP): ‘Ritardi sull’utilizzo dei fondi Pnrr, Calabria penalizzata’

“A giugno 2026 scadono i termini per utilizzare i fondi Pnrr, due miliardi di euro, destinati alla realizzazione di buona parte di 1723 nuove strutture chiamate Case della Comunità. I ritardi sulla tabella di marcia sono evidenti e risultano pregiudizievoli soprattutto in regioni come la Calabria dove problematiche sociali, infrastrutturali e nell’erogazione dei servizi incidono in maniera negativa sul benessere delle persone”.

Lo afferma Francesco De Biase, segretario generale della Uil Pensionati Calabria, che spiega:

“I dati forniti dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sono preoccupanti. In Italia sono 660 le strutture dove è possibile trovare un servizio attivo, 172 le Case della Comunità con tutti i servizi obbligatori attivi e 46 dove sono presenti medici e infermieri. Delle 172 Case della Comunità con tutti i servizi obbligatori attivi, dai dati emersi, solo 2 sono presenti in Calabria determinando problematiche evidenti per persone con fragilità e per chi non ha accesso alle cure. Mancano medici e infermieri di comunità che dovrebbero assicurare servizi domiciliari ai più fragili e altri interventi preventivi necessari anche per ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso, utili a favorire una decongestione degli stessi”.

Case della Comunità e fondi Pnrr: l’allarme sui ritardi

“Ecco che l’inutilizzo parziale delle risorse del Pnrr per la realizzazione delle Case della Comunità – prosegue il segretario regionale della UilP – penalizza particolarmente la Calabria dove su 404 Comuni, ben 266 ricadono in territori montani o a bassa densità”.

Una fetta importante della cittadinanza si trova, quindi, sistematicamente esclusa da servizi fondamentali per la dignità e la salute. Il 70% dei calabresi vive nelle aree interne dove sono carenti servizi, presidi sanitari e medicina territoriale. Inoltre, le RSA in Calabria coprono solo il 7,6% del fabbisogno di assistenza, mentre l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) raggiunge circa il 30,6% degli aventi diritto con giudizi contrastanti in termini di qualità del servizio offerto.

“Usare tutti i fondi” e coinvolgere il terzo settore