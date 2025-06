A Reggio il CASH & ROCKET: solidarietà, musica e motori all’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ – FOTO

Nel terzo giorno del Tour, Sabato 7 Giugno, la flotta di CASH & ROCKET ha attraversato il sud Italia, percorrendo oltre 400 km per arrivare a Reggio Calabria, dove le partecipanti erano attese per una serata all’insegna della musica, della cultura e della solidarietà.

Ieri sera, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, si è tenuto un concerto gratuito aperto al pubblico, organizzato grazie al supporto e l’impegno di Natalia Spanó, Rossella Delfino, Christian Zuin, Protur Media e le autorità locali. Accompagnati da una spettacolare esposizione delle auto sul Lungomare più bello d’italia al tramonto, sul palco si sono esibiti DJ Federica Caracciolo, Luke Silva, Martina Busi e DJ Serena Vinacci, che ha chiuso la serata.

Hanno partecipato all’evento anche diversi rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e l’Assessore al Turismo della Città di Reggio Calabria, Giovanni Latella.

Ha dichiarato Lidia Papisca, Presidente Associazione Grace:

“Ospitare il Tour CASH & ROCKET a Reggio Calabria rappresenta un’opportunità per mettere in luce sia la ricchezza culturale della nostra regione sia il nostro impegno verso il progresso sociale. L’Associazione Grace, con sede proprio a Reggio Calabria, offre servizi di supporto fondamentali per le donne che affrontano gravi difficoltà. I fondi raccolti contribuiranno direttamente a potenziare la loro capacità di intervento e le risorse di emergenza. Accogliamo con favore eventi internazionali come questo, che danno visibilità agli sforzi locali e portano un supporto concreto alle nostre comunità”.