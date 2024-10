Covid nel reggino, negativo anche il quarto sospetto di Gioia Tauro

“Anche il quarto nostro concittadino, che ha avuto contatti con i casi Coronavirus di Palmi e messo da noi in quarantena obbligatoria, è risultato negativo al tampone”.

A darne notizia è il sindaco, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Gioia Tauro. Era stato lo stesso Aldo Alessio a dare la comunicazione di possibili contagi nel Comune vicino Palmi, nei giorni scorsi.

Subito dopo i primi 2 casi, erano stati individuati tre soggetti entrati in contatto con i nuclei familiari già posti in isolamento obbligatorio. Questi erano risultati negativi. Ed ora, il risultato arriva anche per il quarto, ed ultimo, soggetto.