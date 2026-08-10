Al via l’Estate Casignanese: grande successo per la commedia ‘Clelia e Bice’ alla Villa Romana

Teatro e patrimonio culturale protagonisti a Casignana con “Clelia e Bice”, spettacolo che ha inaugurato la stagione degli eventi estivi

Il fascino della storia e la leggerezza del teatro fusi in maniera indimenticabile, all’appuntamento che ha segnato ufficialmente il via all’Estate Casignanese.

Mercoledì 5 Agosto, la suggestiva cornice della Villa Romana di Casignana ha ospitato la commedia “Clelia e Bice”, opera scritta e diretta da Maria Pia Battaglia.

L’evento, ad ingresso gratuito, ha richiamato un caloroso pubblico nello straordinario sito archeologico della provincia di Reggio Calabria, aprendo la stagione degli eventi estivi.

La realizzazione della serata è stata possibile grazie al fondamentale supporto dell’Amministrazione Comunale di Casignana, ed è nata come un appuntamento fortemente voluto e desiderato dall’Assessore Antonella Frammartino, una professionista impegnata in prima linea e pronta ad incentivare e valorizzare al meglio, l’identità territoriale e la cultura della lingua locale.

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Un folto pubblico ha seguito con entusiasmo le vicende e i malintesi della trama, animata dalle interpretazioni del cast. Lo spettacolo dal vivo è la dimostrazione che il patrimonio culturale del luogo e le radici identitarie, diventano strumento di coesione sociale che in sintesi con l’impegno istituzionale regalano serate semplici, ricche di entusiasmo e partecipazione collettiva.