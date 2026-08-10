Saline Joniche, bambini e associazioni protagonisti della ‘Giornata dello Sport’

Dopo sette anni, in data 8 Agosto 2026, la Giornata dello Sport è tornata a Saline Joniche, trasformando la via Nazionale, arteria principale del centro, in una grande palestra a cielo aperto.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Montebello Jonico, ha visto la partecipazione e la collaborazione di numerose associazioni che, con entusiasmo, hanno presentato le proprie discipline sportive, coinvolgendo tanti bambini in una giornata all’insegna del movimento, del divertimento e della socialità.

Le associazioni protagoniste della Giornata dello Sport

Protagoniste della giornata sono state Fisio Care con il Pilates, Polisportiva Elio Sozzi con la pallavolo, Kleos con il basket, ASD Saline Joniche Calcio con il calcio, Athena A.S.D. Scuola di Pattinaggio con il pattinaggio, Dyadema Padel Club con il padel, Ludoteca World con i gonfiabili e Cicli Jiriti Bike con il mondo della bicicletta. E la Decathlon di Gioia Tauro che ha fornito i gadget regalati a tutti i bambini partecipanti.

Hanno inoltre collaborato Exodus Calabria, A.C. Garibaldina Saline Joniche, UISP Sportpertutti, Special Olympics Reggio Calabria ed EPLI Calabria contribuendo alla riuscita di una manifestazione che ha riportato lo sport e l’energia dei più giovani nel cuore della comunità.

Il ringraziamento della Pro Loco Montebello Jonico

La Pro Loco Montebello Jonico rivolge un caloroso e sentito ringraziamento a tutte le associazioni, agli operatori, ai volontari e a tutte le famiglie che hanno partecipato e reso possibile questa giornata.

Il Presidente della Pro Loco, Egidio Pettè, commenta:

Leggi anche

“Con la Giornata dello Sport abbiamo avuto la consapevolezza che, nonostante la Pro Loco sia un ente impegnato nella valorizzazione del territorio e nella costruzione di una rete con le associazioni del territorio e dei dintorni, è fondamentale creare sempre più occasioni di incontro con bambini e giovani.

La grande partecipazione di ieri ci ha dimostrato quanto sia importante promuovere progetti capaci di avvicinare le nuove generazioni allo sport, aiutandole a scoprire e valorizzare le proprie qualità e a costruire relazioni sane con i coetanei e il territorio in cui crescono. Ringraziamo di cuore – conclude Pettè – tutte le realtà che hanno creduto in questa iniziativa e hanno contribuito a trasformare la via Nazionale in un luogo di incontro, gioco e condivisione”.