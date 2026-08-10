Reggio, online il bando per l’accreditamento di Enti Erogatori per il progetto ‘La mia estate’

L’intervento è finalizzato a favorire l'inclusione sociale di minori e giovani con disabilità (fascia di età 6-19 anni)

Il Comune di Reggio Calabria, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, pubblica l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’accreditamento di Enti Erogatori per la realizzazione del progetto “La mia estate”.



L’intervento, finanziato con risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) a seguito della D.G.R. n. 371 del 30.06.2026 e del D.D.G. n. 11891 del 07.07.2026, è finalizzato a favorire l’inclusione sociale di minori e giovani con disabilità (fascia di età 6-19 anni) attraverso la partecipazione ad attività educative, ludico-ricreative, sportive e di socializzazione durante il periodo estivo.



Il progetto prevede l’erogazione di voucher sociali alle famiglie beneficiarie, che potranno scegliere liberamente di spendere il contributo presso i soggetti qualificati che risulteranno accreditati a seguito del presente Avviso.

DETTAGLI DELL’INTERVENTO

Dotazione finanziaria assegnata all’ATS di Reggio Calabria: € 168.045,67

assegnata all’ATS di Reggio Calabria: € 168.045,67 Massimale del voucher: fino a € 3.000,00 per ciascun destinatario finale.

fino a € 3.000,00 per ciascun destinatario finale. Periodo di svolgimento delle attività: Dalla firma della Convenzione del Soggetto Gestore con il Comune di Reggio Calabria e fino al 20 novembre 2026 (con possibilità di proroga regionale fino al 31.12.2026).

Dalla firma della Convenzione del Soggetto Gestore con il Comune di Reggio Calabria e (con possibilità di proroga regionale fino al 31.12.2026). Soggetti ammessi: Enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS), Cooperative sociali, Operatori economici (CCIAA) in possesso di esperienza documentata nella gestione di servizi inclusivi per persone con disabilità.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica al link https://servizi-online.comune.reggio-calabria.it/Servizi/Details/33, compilando l’apposito modulo digitale e caricando la documentazione richiesta sulla piattaforma dedicata del Comune di Reggio Calabria.

Apertura piattaforma: ore 08:00 del 03/08/2026

Chiusura piattaforma : ore 12.00 del 17/08/2026

: ore 12.00 del 17/08/2026 Accesso: Autenticazione obbligatoria tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

ATTENZIONE: Non saranno accettate, e saranno dichiarate irricevibili, le domande inviate tramite PEC, email ordinaria o consegnate a mano. Si raccomanda di non attendere le ultime ore utili per l’invio della pratica per evitare sovraccarichi del sistema.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Nella sezione “Documenti”, sono disponibili per il download:

Testo integrale dell’Avviso Pubblico; Allegato A: Struttura del modulo digitale di domanda di partecipazione; Allegato B: Struttura della dichiarazione sostitutiva digitale; Allegato C: Struttura della scheda descrittiva del servizio/progetto (incluso il modello PDF editabile per la compilazione dell’Offerta Economica Dettagliata, da compilare digitalmente, firmare e caricare).

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CONTATTI E INFORMAZIONI

Per chiarimenti e informazioni relative alla procedura:

• Ufficio: Settore Welfare – Ambito Territoriale Sociale

• Indirizzo: Palazzo Ce.Dir., Corpo H, piano I – Via S. Anna II Tronco, Reggio Calabria

• Email: servizisociali@reggiocal.it

• PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

Per visitare il sito del Comune di Reggio Calabria e la pagina dell’avviso pubblico cliccare sul seguente LINK.