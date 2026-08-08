Reggio, bando ‘La mia estate’. Colella risponde alle polemiche: ‘Nessun ritardo’

In merito alle recenti dichiarazioni relative all’avviso pubblico per il progetto “La mia estate”, volto a favorire l’inclusione sociale e ricreativa dei giovani con disabilità, interviene il consigliere comunale Fabio Colella per chiarire l’iter amministrativo e la natura della misura.

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«Già nel corso dei lavori della V Commissione Consiliare avevo avuto modo di precisare come il termine fissato al 17 agosto non rappresenti affatto un ostacolo, bensì un punto di forza strategico per accelerare l’accreditamento degli Enti Erogatori. La formula del voucher sociale, pensata proprio per dare massima libertà di scelta alle famiglie con figli con disabilità, richiede un albo dei soggetti accreditati tempestivo e operativo nel minor tempo possibile.»

Un sentito ringraziamento va al Presidente della V Commissione Consiliare, Giuseppe Eraclini, per aver svolto con immediatezza e tempestività il compito a lui assegnato, permettendo ai dirigenti ed ai funzionari del Settore Welfare di far precisare nel dettaglio ogni aspetto dell’iter amministrativo.

L’audizione odierna in Commissione dell’Assessore alle Politiche Sociali e dei Dirigenti ha spazzato via ogni dubbio residuo, confermando la piena regolarità, legittimità e idoneità delle procedure e dei tempi di divulgazione adottati.