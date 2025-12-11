A Reggio arriva il primo ‘Casinò solidale’ targato 2F Motors: molto più di un evento

Una serata pensata per unire persone, imprese, istituzioni e cultura, con un forte spirito benefico a sostegno di Agedi e del reparto di Oncoematologia pediatrica del GOM

Reggio Calabria si prepara a vivere un evento senza precedenti, portato da 2F Motors per la prima volta nella città. Il Casinò Solidale è un’iniziativa unica che unisce divertimento, cultura e impegno sociale, trasformando la serata in un’occasione per celebrare il nostro territorio e contribuire a una causa importante.

Ad un anno dall’incendio che ha colpito una delle sue filiali, 2F Motors ha scelto di reagire con forza e speranza, dando vita a un evento che non solo celebra la città, ma si impegna concretamente nel sostenere chi ogni giorno lavora per il benessere delle famiglie reggine. Un’opportunità per unire divertimento, gastronomia e solidarietà, offrendo un’esperienza coinvolgente e significativa.

Il casinò solidale di 2F Motors a Reggio Calabria

Una serata pensata per unire persone, imprese, istituzioni e cultura, con un forte spirito benefico. L’appuntamento è fissato presso la sede di 2F Motors, in Via Aschenez 27-29-31, per un evento che unisce eleganza e cuore, con il fine di raccogliere fondi per A.GE.DI. odv, l’Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili e per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.

Un’esperienza immersiva: Casinò Live, cultura e arte

La concessionaria del centro città, per l’occasione, sarà trasformata in un vero e proprio Casinò Live, con tavoli professionali, croupier esperti e un’ambientazione raffinata che richiama lo stile di un Gran Gala. Le luci calde, le scenografie eleganti e l’atmosfera da soirée esclusiva faranno da cornice a una serata che promette di essere una fusione perfetta di divertimento, cultura e solidarietà.

Il dress code della serata è elegante, per creare un ambiente di stile e bellezza condivisa, dove ogni partecipante sarà protagonista di un’esperienza unica.

Solidarietà e spettacolo: un incontro tra arte e cuore

L’arte e la cultura di Reggio Calabria saranno protagoniste della serata, grazie alla partecipazione della scuola di danza “In Punta di Piedi”. Le giovani ballerine, sotto la direzione artistica di Bianca Scirtò, porteranno in scena emozionanti coreografie che, con ogni passo, diventeranno un gesto di solidarietà e speranza. La musica, che accompagnerà tutta la serata, sarà affidata a Holy Grace Live, con Gabriele Laponte, Davide Beatino e Giuseppe Cacciola, che regaleranno performance indimenticabili per creare energia e coinvolgimento durante i momenti di accoglienza, spettacolo e convivialità.

Un viaggio gastronomico attraverso la Calabria

Uno degli appuntamenti più attesi della serata sarà il percorso gastronomico che celebrerà la tradizione culinaria calabrese. Tra le proposte più gustose:

Fratelli La Bufala con degustazioni autentiche

con degustazioni autentiche Altafiumara Resort e le sue selezioni culinarie raffinate

e le sue selezioni culinarie raffinate ItalianaLiquori con distillati e sapori unici della nostra terra

con distillati e sapori unici della nostra terra Fragomeni, con uno show cooking di pasticceria che esprimerà tutta la dolcezza della Calabria.

Ogni piatto, ogni bevanda, sarà un viaggio nei sapori autentici che rappresentano la nostra identità.

Unione e speranza: costruire insieme la Reggio Calabria che vogliamo

Casinò Solidale 2F Motors non è solo un evento: è una testimonianza del valore simbolico e sociale che questa iniziativa porta con sé. Una serata che abbraccia il territorio, le istituzioni, le famiglie e le realtà imprenditoriali, con l’obiettivo di costruire una Reggio Calabria più unita, sensibile e solidale.

L’evento è stato reso possibile grazie alla generosità e al supporto di quattordici realtà locali che hanno creduto nel progetto e nei valori della solidarietà. A loro va il nostro più sentito ringraziamento:

Altafiumara Resort

Fratelli La Bufala

Fragomeni

ItalianaLiquori

In Punta di Piedi

Ida Caterini

De Angelis Hairdressing

Dieci Decimi

Spisal

Reggio Travel

4 Stagioni di Frutta

Enoteka

EXclusive ice

TIM Business Reggio Calabria

Casinò Solidale 2F Motors è un’occasione per vivere una serata di stile, emozioni e solidarietà, con l’impegno di sostenere chi ogni giorno lavora per migliorare le vite di molte famiglie. Un appuntamento che non solo celebra il nostro territorio, ma costruisce una Reggio Calabria più forte e unita.

19 dicembre 2025, 20:30, Via Aschenez 27-29-31, Reggio Calabria: non mancate!