Caso Di Furia, Occhiuto prova a spegnere le polemiche: ‘Ho scelto la più brava d’Italia’

“Non devo metterci nessuna pezza, perchè la dott.ssa Di Furia, che io ho scelto alla guida dell’ASP più complicata d’Italia, ovvero quella di Reggio Calabria, è una delle dirigenti della sanità più brave d’Italia”. Leggi anche

Il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, a margine dell’incontro di ieri pomeriggio, organizzato dal centrodestra all’interno del teatro ‘F. Cilea’ per festeggiare i due anni di Governo Meloni, commenta il caso Di Furia, nato a seguito dell’interrogazione del consigliere regionale Giovanni Muraca. Per il consigliere del PD, la dott.ssa Di Furia avrebbe nominato direttore sanitario la dott.ssa Renda che non figura negli elenchi degli idonei alla carica. Da qui le richieste di dimissioni anche da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà e del Pd della Calabria.

Leggi anche