Caso dossieraggio, Minicuci tra gli spiati. "Stupito e amareggiato. Ora mi spiego tante cose..."

Caso dossieraggio, c’è un filo rosso che lega Reggio Calabria al resto d’Italia. La vicenda che vede numerosi esponenti politici (e non solo ma anche personaggi famosi di vari settori) intercettati è certamente l’argomento più dibattuto a livello nazionale nelle ultime settimane.

L’inchiesta nasce dalla denuncia del ministro Guido Crosetto, presentata alla fine di ottobre 2022, dopo che il quotidiano Domani aveva pubblicato articoli con informazioni molto precise e dettagliate sui patrimoni attribuiti a lui e all’azienda di cui era titolare prima di ricevere l’incarico di governo.

Attraverso la denuncia il ministro della Difesa chiedeva di verificare chi e come fosse stato in grado di raccogliere quelle informazioni “non a conoscenza di chiunque”, come ha dichiarato il procuratore di Perugia Raffaele Cantone.

Per ora la Procura di Perugia ha iscritto sedici persone nel registro degli indagati, tra i quali il tenente della Guardia di finanza Pasquale Striano e il Pm Antonio Laudati. Nei loro confronti si ipotizzano i reati di accesso abusivo a sistemi informatici, abuso d’ufficio e falso. Per altri fatti Striano risponde di accesso abusivo e violazione di segreto in concorso con altri indagati, tra i quali alcuni suoi colleghi o conoscenti.

33.528, questo è il numero di file che Pasquale Striano avrebbe scaricato dalle banche dati della Direzione Nazionale Antimafia dal 2019 al 2022. Un dato rivelato nei giorni scorsi dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone durante l’audizione in parlamento, mentre il totale potrebbe ammontare a circa 50 mila. Più di 4 mila sono invece le Segnalazioni di Operazioni Sospette (Sos) consultate dal luogotenente.

Dura la reazione della politica a partire dalla Premier Giorgia Meloni: “Il punto è che bisogna arrivare fino in fondo. Quello che sta emergendo è obiettivamente incredibile e vergognoso per uno stato di diritto”, le sue parole.

Per rimanere in casa Fratelli d’Italia, “Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, è necessaria una commissione d’inchiesta parlamentare”, invece le parole del ministro Guido Crosetto.

Intanto il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro, sarà sentito venerdì 22 marzo, alle ore 10, in audizione in Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo. L’audizione rientra nell’approfondimento seguito all’inchiesta di Perugia e alle audizioni del procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, e di quello di Perugia, Raffaele Cantone.

Secondo quanto emerso sinora, tra i partiti maggiormente presi di mira ci sarebbe la Lega di Matteo Salvini.

“Carroccio pallino di Striano. In 38 nella rete dei dossier, passati dalle banche dati e diventati illegalmente oggetto delle esclusive dei giornali. Tra questi, il senatore Durigon, il governatore della Lombardia Fontana e il candidato a sindaco Antonino Minicuci”, si legge in sintesi nel giornale Il Tempo.

“Io ero lo spiato, non lo spione. Ringrazio il procuratore Melillo per le parole di verità e coraggio che ha detto in Commissione Antimafia: non è pensabile infatti che queste persone abbiano spiato centinaia di persone così per hobby. Non ci crede nessuno. Ci sono migliaia di documenti, sono stati spiati non solo politici, ma anche editori, imprenditori, calciatori, cantanti ecc.

Spiati nel privato. E’ una cosa che non ha uguali nella storia della Repubblica per gravità. Ringrazio i servitori dello Stato che ci aiuteranno a fare chiarezza. Emerge che la Lega è il partito più spiato e più infamato e questo mi inorgoglisce. Vuol dire che per un certo sistema marcio siamo i più scomodi”.