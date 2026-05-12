‘Caso Messina’, l’avvocato Chiacchio: ‘Verrà certificata l’improcedibilità’

Dopo aver riportato le dichiarazioni dell’avvocato Nostro, legale di Acireale e Sancataldese, su messinasportiva.it quelle rilasciate dall’avvocato Chiacchio, difensore del Messina: “Siamo convinti che le nostre tesi debbano essere riconosciute dal Tribunale. Si tratta di un ricorso che per noi non dovrebbe superare il vaglio dell’ammissibilità e quindi verrà certificata l’improcedibilità. Non nasce da un plico anonimo, ma da tutta una serie di affermazioni e assunti che sono state proposte dai legali dei ricorrenti. A nostro avviso, ribadisco, ci sono dei vizi di procedibilità che non possono essere sanati. Se la Reggina e gli altri club dovessero ricorrere a un altro grado di giudizio noi ci saremo certamente e difenderemo in tutte le sedi l’Acr Messina 1900″.

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