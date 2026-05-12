Hantavirus, il giovane villese sta bene: presto nuovi campioni allo Spallanzani
La sindaca di Villa ha rassicurato sulle condizioni di salute del giovane in isolamento
12 Maggio 2026 - 15:32 | Comunicato stampa
“Con riferimento ad alcune notizie che stanno generando preoccupazione, riteniamo opportuno rassicurare sulle condizioni di salute del giovane villese che si è trovato per pochi minuti sullo stesso aereo della donna deceduta poi per Hantavirus a Johannesburg: Federico è a casa, sta bene e non è stato nè sarà trasferito allo Spallanzani.
Smentita e controlli disposti dal Ministero
Smentiamo ogni notizia contraria dopo le interlocuzioni con lui e con l’ASP di Reggio Calabria: Federico non ha mai avuto sintomi riconducibili ad Hantavirus; domani sarà sottoposto come gli altri italiani presenti su quel volo ad esami disposti in via precauzionale dal Ministero della Salute e i campioni prelevati verranno trasferiti allo Spallanzani.
Ci teniamo a rassicurare i nostri concittadini in merito all’allarmismo che si è creato. Il nostro concittadino continuerà la quarantena come da prescrizioni del Ministero della Salute”.
Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti.
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