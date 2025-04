Reggio, caso di tubercolosi in una scuola: l’Asp avvia lo screening dei contatti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha segnalato un caso di Tubercolosi Polmonare (TBC) all’interno dell’Istituto Panella Vallauri. Ad essere interessata una classe della scuola superiore.

La comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, è stata indirizzata ai genitori degli studenti, docenti e accompagnatori della recente gita scolastica avvenuta tra il 20 e il 24 marzo 2025, per garantire l’attuazione immediata di misure sanitarie preventive.

Avviate le procedure di profilassi

“Tutti i soggetti entrati in contatto con il caso – inclusi studenti, insegnanti e personale ATA – sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante per l’avvio della profilassi preventiva, che prevede l’effettuazione del Test Mantoux, specifico per la diagnosi della tubercolosi.

Stiamo concordando con il Centro Malattie Polmonari e Sociali di Reggio Calabria un calendario, che sarà trasmesso in tempi brevi, affinché gli interessati siano sottoposti a Test Mantoux”, si legge nel documento dell’ASP.

Il Test è una prova cutanea utilizzata per individuare il batterio responsabile dell’infezione, è rapido, indolore oltre che fondamentale per accertare l’eventuale esposizione alla malattia, anche in assenza di sintomi.

La profilassi rientra nei protocolli standard in presenza di un caso accertato di TBC e consente di intervenire in modo precoce ed efficace. Le autorità sanitarie sottolineano l’importanza della collaborazione da parte di tutte le famiglie coinvolte, al fine di contenere eventuali rischi di trasmissione e tutelare la salute pubblica.

“È già stato avviato lo screening dei contatti – ha assicuro il direttore del Dipartimento di Salute e Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, il dott. Sandro Giuffrida. Trattandosi di un caso isolato, possiamo dire con certezza che la situazione è sotto controllo”.