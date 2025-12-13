Processo Gotha, la Cassazione assolve l’avv. Giorgio De Stefano: ‘il fatto non sussiste’

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, “perché il fatto non sussiste“, la condanna a dieci anni di reclusione a carico dell’avvocato Giorgio De Stefano, 77 anni, ritenuto dagli inquirenti come uno degli esponenti della ‘ndrangheta. La sentenza della Cassazione cancella la precedente condanna a dieci anni di reclusione della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva individuato De Stefano, nell’ambito del processo ‘Gotha’, quale partecipe alla ‘ndrangheta, e indicato dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria come uno dei partecipi “alla struttura riservata della ‘ndrangheta“.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha assolto per dichiarata prescrizione, Antonino Nicolò, indicato dagli inquirenti come partecipe alla cosca ‘Serraino’. De Stefano e Nicolò sono stati difesi dagli avvocati Valerio e Giorgio Vianello, Paolo Tommasini e Beatrice Araniti.