Al Castello Aragonese la mostra dedicata a Leonardo da Vinci

L’Associazione “Calabria dietro le quinte”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Associazione “Amici del Museo” e “Polo Innovazione NET”, organizza un incontro sul tema: “Leonardo da Vinci a 500 anni dalla scomparsa”.

Il 2019 è l’anno di Leonardo da Vinci. In occasione dei festeggiamenti per il 500° anniversario della sua morte, saranno realizzate manifestazioni, celebrazioni e iniziative di carattere culturale in tutta Italia, fra queste non manca Reggio Calabria.

QUANDO

Il convegno avrà luogo presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, giovedì 2 maggio alle ore 17:00 nella sala “Garcilaso de la Vega”.

La mattina, a partire dalle ore 11:00, sarà invece possibile visitare la mostra di sei modellini tridimensionali di “Macchine di Leonardo da Vinci” e una sezione di copie di disegni di Leonardo da Vinci (collezione privata numerata – Istituto Treccani).

PARTECIPANO

Il convegno sarà arricchito dagli interventi di:

Ilenia Borgia , responsabile attività culturali Ass. ‘Calabria dietro le quinte’;

Francesco Arillotta, presidente Ass. 'Amici del Museo Naz. di Reggio Calabria'.

Presenta e modera Patrizia Liberale.

Relazioni:

Salvatore Timpano , esperto d’arte, delegato dell’Ass. ‘Amici del Museo’;

Pietro Alessandro Polimeni, responsabile progetti 'Polo di Innovazione NET'.

Il primo si occuperà di “Leonardo da Vinci, la maniera moderna dell’arte”, il secondo invece dei “Modelli di macchine di Leonardo da Vinci”.