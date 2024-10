Castore in azione a Mosorrofa e alla villetta Unicef di Tremulini

Procedono senza sosta ed in maniera capillare i lavori a Reggio Calabria sia in centro che in periferia. L’ultima sessione di interventi, effettuati nei primi giorni di giugno, nella settimana in corso, riguardano un doppio intervento in aree dedicate alle scuole. Gli interventi sono stati disposti dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per mezzo della società di servizi comunale in house “Castore” e sono stati completati nelle ore appena trascorse.

In località Mosorrofa, dopo l’intervento riguardante i lavori di bitumazione, messa in sicurezza e riparazione delle parti ammalorate sul tratto di strada che collega le frazioni collinari di San Sperato e Mosorrofa, la società in house ha operato un importante intervento di sfalcio, manutenzione aiuole e rimozione di arbusti che ostruivano le vie di fuga presso i plessi scolastici del centro che ospitano le scuole di infanzia, primaria e secondaria.

I lavori sono proseguiti, inoltre, nel centro Città in zona Tremulini. Sono stati eseguiti, infatti, nuovi interventi, sempre per opera della azienda Castore in piazza Unicef nella zona adiacente all’Istituto “Carducci- Da Feltre”. Gli interventi cittadini sono stati destinati alla manutenzione delle aiuole ed allo sfalcio dell’erba della Piazza stessa.