‘T. Minniti’, Castorina: ‘Finalmente la Regione convoca un tavolo, basta annunci’

“Finalmente la Regione Calabria si è ricordata che esiste un aeroporto nella città più grande ed importante della regione ed in vista della Conferenza dei Servizi ha convocato un incontro sul potenziamento e la piena funzionalità dello scalo di Reggio Calabria dove sarà presente la città Metropolitana di Reggio Calabria e Messina ; rispetto a questo le dichiarazioni dell’amministratore unico di Sacal Marco Franchini ci fanno ben sperare ma è del tutto evidente che agli annunci fatti e ripetuti in questi anni da parte di chiunque ci aspettiamo fatti concreti e risorse disponibili che portino all’attivazione di voli e collegamenti giornalieri in Italia a partire da Roma e Milano ed all’estero, l’ampliamento della platea di vettori che atterrino a Reggio ed il conseguente aprirsi alle compagnie low cost in modo tale da implementare l’indotto ed il turismo per Reggio Calabria”.