Reggio, alla Chiesa di San Giuseppe a Cataforio il concerto corale ‘In Nativitate Domini’

Alle 18.30 l'evento promosso dal Chorus Christi con il contributo della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore

04 Gennaio 2026 - 15:42 | Comunicato Stampa

cataforio

Si terrà oggi sabato 4 gennaio alle ore 18.30, nella Chiesa di San Giuseppe, il concerto corale “In Nativitate Domini: la grande musica corale illumina Cataforio”, promosso dal Chorus Christi con il contributo della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore.

I cori partecipanti

Sul palco si alterneranno diverse formazioni corali del territorio:

  • Coro polifonico “Chorus Christi”, diretto dal M° Antonino Ripepi
  • Coro polifonico “Musica Nova”, diretto dal M° Alessandra Montenero
  • Coro polifonico “Laudamus”, diretto dai M° Marina ed Enza Cuzzola
  • Corona Gospel Choir

Un appuntamento che unisce tradizione, spiritualità e musica corale, valorizzando il patrimonio culturale e associativo locale.

