Reggio, alla Chiesa di San Giuseppe a Cataforio il concerto corale ‘In Nativitate Domini’
Alle 18.30 l'evento promosso dal Chorus Christi con il contributo della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore
04 Gennaio 2026 - 15:42 | Comunicato Stampa
Si terrà oggi sabato 4 gennaio alle ore 18.30, nella Chiesa di San Giuseppe, il concerto corale “In Nativitate Domini: la grande musica corale illumina Cataforio”, promosso dal Chorus Christi con il contributo della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore.
I cori partecipanti
Sul palco si alterneranno diverse formazioni corali del territorio:
- Coro polifonico “Chorus Christi”, diretto dal M° Antonino Ripepi
- Coro polifonico “Musica Nova”, diretto dal M° Alessandra Montenero
- Coro polifonico “Laudamus”, diretto dai M° Marina ed Enza Cuzzola
- Corona Gospel Choir
Un appuntamento che unisce tradizione, spiritualità e musica corale, valorizzando il patrimonio culturale e associativo locale.