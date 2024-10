Catania-Reggina, le formazioni ufficiali: sorpresa nel centrocampo amaranto

Sono state diramate le formazioni ufficiali con cui, fra pochi minuti, scenderanno in campo Catania e Reggina, per la sfida valida per la 30esima giornata del girone C di Serie C.

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Semenzato, Aya, Bogdan, Marchese; Rizzo, Biagianti, Mazzarani; Di Grazia, Curiale, Manneh. ALLENATORE: Lucarelli.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Marino, Fortunato, Mezavilla, Armeno; Tulissi, Bianchimano. ALLENATORE: Maurizi

