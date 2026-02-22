Calabria, anziana non vedente in crisi respiratoria salvata dai Carabinieri

I carabinieri di Catanzaro salvano una donna non vedente in crisi respiratoria nel cuore della notte portandole in emergenza in sette minuti un farmaco a casa.

A raccontare la storia è il figlio della signora che ha scritto una lettera al fondatore del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, chiedendo un riconoscimento pubblico a favore dei militari dell’Arma.



L’uomo racconta che nella notte tra venerdì 20 e sabato 21, dopo la mezzanotte, non potendo lasciare sola la madre a causa della sua cecità e altre patologie e avendo bisogno con urgenza di un farmaco per la donna affetta da una bronchite acuta che le levava anche il respiro, ha telefonato al numero unico di emergenza 112 che lo ha messo in contatto con la Centrale operativa dei carabinieri.

Qui l’operatore, “capendo subito e immedesimandosi nella situazione di emergenza”, gira la telefonata ai militari di pattuglia ai quali indica il nome del farmaco e l’indirizzo della madre. “Non passano neanche sette minuti – scrive l’uomo nella lettera – che ‘miracolo’ sento suonare al citofono di casa. Sono arrivati i carabinieri con il farmaco che necessitava a mia madre. Incredibile”.



Una volta in casa i militari si sono avvicinati alla donna e l’hanno tranquillizzata. “In più – scrive l’uomo – l’imbarazzo, nel momento in cui cerco di dare dare i soldi anticipati dai carabinieri per il farmaco, che garbatamente non accettano.



Nonostante la mia insistenza. Sono persone straordinarie con un alto senso di umiltà, di responsabilità. Con questo intervento hanno dimostrato non solo una altissima professionalità, ma anche una profonda umanità, sensibilità e dedizione che vanno molto oltre il semplice dovere d’ufficio”.

ansa.it