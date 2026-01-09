Calabria, aumentano i casi di influenza. L’ospedale di Catanzaro blocca i ricoveri ordinari

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco di Catanzaro ha disposto il blocco dei ricoveri ordinari per far fronte alla fase emergenziale dovuta all’incremento dei casi influenzali. Il nosocomio cittadino sta affrontando una notevole pressione assistenziale legata all’aumento dei casi di polmonite, con un incremento del 30% nei ricoveri ospedalieri.

Il blocco, già attuato dal 23 dicembre al 6 gennaio, è stato prorogato fino al 13 gennaio, limitatamente ai reparti di area medica, per decongestionare l’area di prima emergenza e i reparti in difficoltà. I ricoveri in area chirurgica sono ripresi regolarmente.

Aumento dei casi di polmonite e pressione ospedaliera

Secondo fonti ospedaliere, l’ospedale sta affrontando una particolare pressione a causa del rapido aumento delle patologie influenzali, con un numero crescente di pazienti fragili e anziani che necessitano di ricovero. I reparti maggiormente colpiti sono Medicina, Geriatria e Malattie infettive, con un’alta incidenza di comorbilità nei pazienti, aggravati da polmonite.

Misure adottate per affrontare l’emergenza

La misura di blocco è stata estesa per continuare a garantire una gestione efficace dei pazienti e alleggerire il sovraccarico nei reparti più critici. Tuttavia, i ricoveri chirurgici non sono stati interrotti, permettendo alle operazioni non urgenti di proseguire regolarmente.

Fonte: Ansa Calabria