Tutto pronto per il terzo ‘L’Anno che verrà’ della Rai in Calabria: 500 forze dell’ordine e treni speciali

Tecnologia da record e misure blindate per lo show di Marco Liorni. Per il grande evento Rai scatta il piano straordinario: divieti, navette e controlli per il 31 dicembre. Tutte le info

Il conto alla rovescia per il Capodanno Rai volge al termine con il calendario che ormai segna meno 8 giorni. Nel frattempo, l’imponente palcoscenico eretto dal Centro produzione Tv di Napoli è pronto ad accogliere Marco Liorni e i suoi numerosi ospiti.

Sono stati giorni impegnativi per le maestranze impegnate nei lavori di realizzazione ma l’effetto scenografico per l’appuntamento del 31 dicembre, per il pubblico in piazza e per i telespettatori, è assicurato.

La terza tappa de L’Anno che Verrà in Calabria avrà come protagonisti Catanzaro e il suo lungomare affacciato sulle coste ioniche. Un appuntamento a cura della Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria.

La struttura che ospiterà gli artisti, la più grande finora realizzata per ospitare L’Anno che Verrà, ha numeri imponenti:

larghezza di 53 metri;

profondità di 22 metri;

altezza di 18 metri;

600 metri quadrati di apparati video (ledwall).

Il sistema nel suo complesso comporterà un carico totale di circa 35.000 kg appeso alla struttura di copertura. Seimila i metri lineari di cavi elettrici e oltre 3000 quelli in fibra ottica. Per le riprese sono presenti 10 telecamere presidiate, di cui cinque speciali (2 technocrane, 1 steadycam, 1 cablecam, 1 beauty), 5 telecamere tradizionali e 1 drone che sorvolerà la zona di ripresa.

La tecnologia sul palco e la messa in onda

Oltre 500 i corpi illuminanti, quasi tutti motorizzati e controllati, distribuiti su quattro torri, per una scenografia mozzafiato. Ma gli effetti speciali faranno il paio con l’audio, per far ballare e divertire tutti:

4 banchi audio da più di 100 canali;

1 banco regia musicale;

1 banco per il monitoraggio dell’orchestra e dei numerosi ospiti musicali;

2 banchi in diffusione di cui uno solo dedicato alla musica.

L’Anno che Verrà, come la precedente edizione, sarà fruibile in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della serata. Il Capodanno Rai sarà trasmesso anche da Rai Italia e così anche i nostri connazionali all’estero potranno andare alla scoperta delle località più suggestive della Regione tra le più verdi e più blu d’Italia.

Il piano sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico

Oltre 300 unità delle forze dell’ordine, tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione civile regionale, Vigili del fuoco e Polizia municipale integrate con altre 80 unità di rinforzo e 100 della sicurezza privata, vigileranno sul regolare svolgimento del Capodanno Rai L’Anno che Verrà in programma nel quartiere Lido di Catanzaro.

L’area dello spettacolo sarà delimitata e suddivisa in settori a capienza controllata e sarà accessibile attraverso varchi presidiati con controlli di sicurezza. L’Azienda ospedaliera Renato Dulbecco ha adeguato, per ciascun presidio ospedaliero, la disponibilità di posti letto integrativi del Pronto soccorso nei giorni dal 30 dicembre al 2 gennaio. Inoltre è stato implementato il personale medico e paramedico nelle unità di Anestesia-Rianimazione e del Pronto soccorso.

Il servizio di emergenza Suem 118, con la collaborazione della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato, già potenziato durante le festività, predisporrà, in occasione dello spettacolo Rai, postazioni di primo soccorso sul posto con ambulanze pronte a intervenire. Il dispositivo di sicurezza sarà attivo anche in occasione della prova generale prevista per il 30 dicembre.

La Polizia Locale, inoltre, ha predisposto un piano di viabilità straordinario con la chiusura delle strade adiacenti alla zona del Lungomare interessata dallo spettacolo e l’individuazione di aree per parcheggi di interscambio, collegate tramite navette dedicate.

L’area interessata dallo spettacolo è stata definita “zona rossa” alla quale potranno accedere al massimo quasi 9500 persone e nella quale è vietato introdurre oggetti potenzialmente pericolosi. Una “zona gialla” comprende l’area esterna di rispetto e di filtraggio.

Saranno 6 i treni straordinari del Regionale di Trenitalia, Gruppo FS, previsti in occasione del Capodanno RAI a Catanzaro.



Regionale, in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, ha potenziato il servizio per garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine della trasmissione “L’anno che verrà”, riducendo emissioni di CO2 e congestioni stradali.

Fra le due e le quattro della prima notte dell’anno sarà possibile partire dalla stazione di Catanzaro Lido in direzione Reggio Calabria Centrale (due corse), Cosenza (una corsa), Crotone (due corse). Prevista inoltre una corsa in partenza dalla stazione di Lamezia Terme Centrale alle 3:15 in direzione Rosarno, via Tropea.

I sei treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, mettono a disposizione dei viaggiatori oltre 2.500 posti in più rispetto all’offerta abituale. Il servizio straordinario consentirà a chi preferirà lasciare l’auto a casa di partecipare agli eventi in tutta sicurezza.

Per l’occasione sarà attivo il Coc (Centro operativo comunale) ed un’apposita Cabina di regia nella Sala operativa della Questura nonché presidi in loco di pronto di intervento dei Vigili del Fuoco, di Protezione civile e degli Enti sanitari.

Maxischermi lungo le vie del quartiere marinaro consentiranno la visione dello spettacolo anche nelle zone non vicine al palco. Per la serata è stato vietato l’asporto ed il consumo di alcolici in bottiglie di vetro.