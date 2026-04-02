Reggio, tutto pronto per la Via Crucis itinerante del Venerdì Santo

Domani, Venerdì Santo, alle ore 19:00 avrà luogo la tradizionale Via Crucis itinerante per le vie del centro storico di Reggio Calabria. Il momento di preghiera sarà presieduto dall’Arcivescovo Fortunato Morrone e inizierà in Piazza Duomo.

Quest’anno non saranno utilizzate le tradizionali “varette” appartenenti alla Congrega di Gesù e Maria. In seguito a un sopralluogo, infatti, la Soprintendenza di Reggio Calabria ha comunicato all’Arcidiocesi che i pregiati manufatti non sono idonei al trasporto e alla movimentazione poiché potrebbero subire sollecitazioni meccaniche tali da danneggiarli ulteriormente e comprometterne l’integrità.

La Soprintendenza, inoltre, ha specificato che la ripresa delle attività liturgiche collegate alle statue in questione, potrà avvenire dopo opportuno restauro.