Reggio, tutto pronto per la Via Crucis itinerante del Venerdì Santo
Si parte da piazza Duomo. Quest’anno non saranno utilizzate le tradizionali “varette”. Lo stop della Soprintendenza fino al restauro
02 Aprile 2026 - 16:48 | Comunicato Stampa
Domani, Venerdì Santo, alle ore 19:00 avrà luogo la tradizionale Via Crucis itinerante per le vie del centro storico di Reggio Calabria. Il momento di preghiera sarà presieduto dall’Arcivescovo Fortunato Morrone e inizierà in Piazza Duomo.
Quest’anno non saranno utilizzate le tradizionali “varette” appartenenti alla Congrega di Gesù e Maria. In seguito a un sopralluogo, infatti, la Soprintendenza di Reggio Calabria ha comunicato all’Arcidiocesi che i pregiati manufatti non sono idonei al trasporto e alla movimentazione poiché potrebbero subire sollecitazioni meccaniche tali da danneggiarli ulteriormente e comprometterne l’integrità.
La Soprintendenza, inoltre, ha specificato che la ripresa delle attività liturgiche collegate alle statue in questione, potrà avvenire dopo opportuno restauro.