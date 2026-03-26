GdF, operazione antidroga su tutto il territorio nazionale: 15 misure cautelari
Indagine sul traffico di stupefacenti che ipotizza l'aggravante di aver agevolato l'attività della 'ndrangheta nel Vibonese
26 Marzo 2026 - 08:59 | di Redazione
La Guardia di finanza sta dando esecuzione, su tutto il territorio nazionale, a 15 misure cautelari personali nell’ambito di una indagine sul traffico di stupefacenti che ipotizza l’aggravante, tra le altre, di aver agevolato l’attività della ‘ndrangheta nel Vibonese, in particolare della “locale di Ariola”.
L’operazione è condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro, unitamente al Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza.
Fonte ansa.it